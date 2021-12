Netflix dévoile des détails sur le téléchargement des films/séries par ses abonnés

Cela fait cinq ans maintenant que Netflix permet de télécharger les films et séries sur smartphones afin de les regarder sans connexion Internet. Le service de streaming profite de cet anniversaire pour partager quelques données.

5e anniversaire pour les téléchargements sur Netflix

Selon Netflix, les téléchargements sont devenus une des fonctionnalités mobiles les plus populaires auprès de ses abonnés. Les utilisateurs dans de nombreux pays en profitent. Les téléchargements sont les plus populaires au le Mexique, au Brésil et en Inde. En Asie du Sud-est, le nombre moyen de téléchargements par abonné mobile et par mois est de 29, signifiant que des personnes dans des pays comme la Thaïlande ou le Vietnam téléchargent presque tous les jours.

Quels sont les contenus téléchargés ? Depuis novembre, Squid Game, Maid, la saison 3 de You et The Guilty sont les contenus les plus populaires. Les deux premiers sont des séries, le troisième est un film avec Jake Gyllenhaal.

Des améliorations au fil des années

Naturellement, Netflix a décidé de procéder à des améliorations de son système de téléchargement au vu de la popularité au fil des années. Par exemple, le téléchargement automatique a fait ses débuts en 2018. Ce système supprime un épisode téléchargé aussitôt que vous avez fini de le regarder et télécharge le suivant dès que vous êtes connecté au réseau Wi-Fi.

Plus récemment, en février 2021, le service de streaming a proposé les téléchargements personnalisés. Cette fonctionnalité télécharge une sélection sur mesure de films et de programmes afin que vous ayez toujours quelque chose de nouveau à regarder selon vos goûts.

Enfin, en juin, il y a eu la mise en place des téléchargements partiels. Même si vous perdez votre connexion au réseau Wi-Fi ou atteignez la limite de votre forfait de données, vous pourrez toujours regarder un film ou un épisode partiellement téléchargé. Une fois votre connexion récupérée, le téléchargement reprendra automatiquement de sorte que vous puissiez reprendre où vous en étiez.