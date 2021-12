Streaming : les films arriveront 15 mois après leur sortie au lieu de 3 ans

La chronologie des médias va évoluer au début de 2022, et cela va permettre d’avoir des films beaucoup plus rapidement sur Netflix, Prime Video, Disney+ et d’autres plateformes de streaming. Cela s’explique par un accord signé aujourd’hui entre Canal+ et la filière du cinéma français.

Une nouvelle chronologie des médias pour 2022

Canal+ va distribuer environ 190 millions d’euros par an à l’industrie du cinéma français et ce pendant trois ans (une somme reconductible tacitement). Un montant forfaitaire et donc désormais indépendant des performances commerciales de la chaîne, notamment de son nombre d’abonnés. De plus, il faut ajouter les montants payés par les chaînes gratuites du groupe Canal et un contentieux de quelques dizaines de millions à payer au cinéma sur trois ans, selon Les Échos.

Les investissements pour le cinéma français vont donc dépasser les 200 millions d’euros par an (sans compter les investissements du studio StudioCanal). Jusqu’à présent, la contribution s’établissait à 160 millions d’euros par an.

Des films plus rapidement en streaming

Cet accord va permettre à Canal+ de diffuser les films six mois après leur sortie en salles, contre huit mois à ce jour. Le groupe va en garder l’exclusivité pendant neuf mois. Après les 15 mois, Netflix, Prime Video, Disney+ et les autres pourront diffuser les films sur leurs plateformes de streaming. À ce jour, il faut attendre 36 mois (trois ans) pour avoir les films en streaming, à cause de l’actuelle chronologie des médias.

Mais il y a un mais : les plateformes de streaming n’ont pas encore conclu l’accord. La situation peut donc encore évoluer si elles ne sont pas satisfaites du délai de 15 mois. Mais admettons que tout le monde soit d’accord, alors la nouvelle chronologie des médias sera en place à compter du début de 2022.