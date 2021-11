Les boutons Netflix/Prime Video pourraient être interdits sur les télécommandes

Les télécommandes de nombreux téléviseurs disposent de boutons Netflix, Prime Video, Disney+ et autres pour rapidement lancer tel ou tel service de streaming. Mais ils commencent à déranger les parlementaires français.

Bientôt la fin des boutons de streaming sur les télécommandes ?

L’Assemblée nationale a lancé une mission flash sur les écrans d’accueil des box et les télécommandes « afin de préserver la concurrence entre les acteurs ». Cette mission doit s’achever en janvier, avec Michèle Victory (PS) et Sophie Mette (MoDEM) qui sont les co-rapporteures de cette mission.

« Les chaînes de télévision risquent d’être pénalisées dans le futur », explique Bruno Studer, président de la Commission des affaires culturelles de l’Assemblée nationale, à l’origine de cette mission. « Et on ne s’interdit pas de faire appel à l’Autorité de la concurrence, selon les conclusions de la mission », met-il en garde. Autrement dit, les parlementaires pensent que les boutons Netflix, Prime Video et autres sur les télécommandes nuisent d’une certaine façon aux chaînes de télévision françaises, au vu de l’accès rapide.

Il est difficile pour l’instant de savoir quel sera le résultat de l’enquête. Mais il n’est pas impossible que les constructeurs de téléviseurs ne soient plus autorisés à proposer de telles télécommandes en France.

Outre cet élément, il y a l’écran d’accueil des téléviseurs connectés ou des box des opérateurs. Il y a un accent tout particulier sur les plateformes de streaming. Là encore, les parlementaires veulent s’assurer d’une concurrence loyale avec les chaînes de télévision.

Un changement arrive le 1er janvier

Il y aura au moins un changement à compter du 1er janvier 2022. Un nouvel article de la loi du 30 septembre 1986 prévoit que les interfaces des téléviseurs, enceintes, magasins d’applications et autres assurent une visibilité appropriée des services d’intérêt général. Ces services pourraient être complétés par d’autres, après consultation publique de l’Arcom (le nouveau régulateur issu de la fusion CSA-Hadopi).

Cette visibilité peut être assurée par une mise en avant sur la page ou l’écran d’accueil, dans les recommandations, les résultats de recherche, etc, précise la loi. En cas de manquement, l’opérateur peut se voir infliger une mise en demeure, voire une sanction.