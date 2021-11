Facebook Messenger, Instagram : report à 2023 pour le chiffrement de bout en bout

Le chiffrement de bout en bout par défaut pour les messages sur Facebook Messenger et Instagram est reporté à 2023. Il s’agit d’une année supplémentaire par rapport au créneau initial, qui était pour le courant de 2022.

Report à 2023 pour le chiffrement de bout en bout sur Instagram et Messenger

« Nous prenons notre temps pour bien faire les choses et nous ne prévoyons pas de terminer le déploiement mondial du chiffrement de bout en bout par défaut sur tous nos services de messagerie avant 2023 », a déclaré Antigone Davis, la cheffe de la sécurité mondiale de Meta (maison-mère de Facebook). « En tant qu’entreprise qui relie des milliards de personnes dans le monde entier et qui a mis au point une technologie de pointe, nous sommes déterminés à protéger les communications privées des gens et à assurer leur sécurité en ligne », a-t-il écrit dans le Telegraph.

À la suite de l’annonce du chiffrement de bout en bout sur Instagram et Facebook Messenger, des responsables gouvernementaux, des institutions et d’autres personnes ont exprimé des inquiétudes. Les inquiétudes portent sur la question de savoir si ce chiffrement rendra plus difficile la protection de la sécurité du public et des enfants par les forces de l’ordre. À ceci, Antigone Davis répond qu’un équilibre peut et doit être atteint. « Nous pensons que les gens ne devraient pas avoir à choisir entre la vie privée et la sécurité », a écrit la responsable, ajoutant que Meta « s’engage auprès d’experts en matière de vie privée et de sécurité, de la société civile et des gouvernements pour s’assurer de bien faire les choses ».

Déjà une réalité sur WhatsApp

Pour rappel, le chiffrement de bout en bout des messageries empêche quiconque de consulter les messages échangés, sauf les utilisateurs eux-mêmes. À ce sujet, Antigone Davis défend la nécessité d’un tel chiffrant, citant des cas récents de demandes de données de la part des forces de l’ordre montrant que la majorité des informations ne sont pas chiffrées en premier lieu. « Bien qu’aucun système ne soit parfait, cela montre que nous pouvons continuer à arrêter les criminels et à soutenir les forces de l’ordre », a-t-elle indiqué.

Chez Meta, seul WhatsApp propose un chiffrement de bout en bout, il faudra donc attendre 2023 pour l’avoir chez Instagram et Facebook Messenger.