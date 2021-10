Facebook change de nom et devient Meta

Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a annoncé aujourd’hui un changement de nom pour l’entreprise, elle devient Meta. C’est en rapport avec le métavers que le groupe veut mettre en place. Il pense réellement que ce sera un élément clé pour l’avenir.

Nouveau nom pour Facebook qui devient Meta

Le changement de nom pour Facebook en Meta concerne uniquement l’entreprise au sens global. Le réseau social Facebook va toujours s’appeler comme cela, tout comme Instagram, WhatsApp et Messenger.

Au cours d’une présentation vidéo, Mark Zuckerberg a déclaré que la marque Facebook était trop limitée pour représenter ce que l’entreprise souhaite faire à l’avenir. Le nouveau nom et la nouvelle marque représenteront les applications de Facebook et son travail sur les futurs produits de réalité augmentée et virtuelle. « À partir de maintenant, nous allons être un métavers en premier et non Facebook », a déclaré Mark Zuckerberg. « J’espère que les gens viendront connaître la marque Meta et le futur que nous représentons », a-t-il ajouté.

Le changement pour Meta à la place de Facebook va également avoir un impact sur les résultats financiers du groupe. Lors de la publication des résultats du quatrième trimestre de 2021, il y aura deux segments : famille d’applications et Reality Labs. De plus, le symbole boursier évolue, en passant de FB à MVRS. Ce sera le cas à compter du 1er décembre.