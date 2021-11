Pixel 6 : l’une des nouveautés les plus importantes ne fonctionne plus chez certains utilisateurs

Décidément, il faut croire que les lancements de nouveaux Pixel ne se passent jamais comme prévu. Après les lenteurs constatées sur le lecteur d’empreintes voire les pannes dudit capteur, après le classement DXOMark assez décevant sur la partie photo, après les écrans qui clignotent et après les révélations sur le Tensor Core pas vraiment 100% Google, voilà que la mise à jour 5,67 de l’app Google Photos génère un bug passablement gênant pour de nombreux utilisateurs. Ces derniers constatent en effet que la « gomme magique », qui permet d’effacer des objets ou des personnes sur un cliché sans modifier l’arrière plan… a tout simplement disparu.

Le bug est d’autant plus étrange que tous les utilisateurs ne sont pas concernés par la disparition de la fameuse gomme, un détail confirmé par Google dans son communiqué. Le déploiement d’un correctif ne devrait plus trop tarder si l’on en croit le géant américain. Il vaudrait mieux tout de même, car cette accumulation de bévues commence à ressembler au lancement vraiment « compliqué » du Pixel 5. Rappelons que le Pixel 6 dispose d’un processeur Tensor conçu en partie par Google (dans le détail, c’est un peu plus compliqué que cela).