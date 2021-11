Pixel 6 Pro : le bug de l’écran qui clignote sera corrigé en décembre

Les Pixel 6 et 6 Pro sont disponibles depuis peu et le second modèle a un problème au niveau de l’écran. Celui-ci se met à clignoter quand l’appareil est en veille. Des lignes apparaissent soudainement pendant quelques secondes.

Un bug avec l’écran du Pixel 6 Pro

Des utilisateurs ont réussi à reproduire le bug en maintenant partiellement le bouton d’allumage sur la tranche droite du téléphone. Des lignes horizontales se mettent à apparaitre. Il y a au moins un point positif : Google est au courant des problèmes d’écran avec le Pixel 6 Pro. Un correctif est d’ailleurs en préparation et sera disponible en décembre.

Ceux qui ont un Pixel 6 Pro doivent donc prendre leur mal en patience et attendre encore quelques semaines avant que le bug soit corrigé. À noter que ce ne sera pas une mise à jour spécifique. Google dit qu’il intégrera le correctif avec la mise à jour de sécurité globale de décembre qui comportera d’autres corrections de bugs et peut-être des nouveautés. Google propose des mises à jour de sécurité mensuelles pour Android.

En tout cas, le fait que ce soit un problème logiciel et non matériel est une bonne chose pour les utilisateurs. Ils n’ont pas besoin de passer par le service après-vente pour changer d’exemplaire.