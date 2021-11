Pixel 6 : le capteur d’empreintes lent est normal selon Google

Les Pixel 6 et 6 Pro ont globalement de bonnes critiques, mais le capteur d’empreintes fait partie des points qui dérangent. Celui-ci est relativement lent comparé aux autres smartphones. Mais Google l’assure : c’est normal.

Le capteur d’empreintes des Pixel 6 est situé sous l’écran. Il suffit donc de poser son doigt sur l’écran pour que la reconnaissance se fasse et l’appareil se déverrouille. Le processus est instantané (ou presque) avec de nombreux smartphones. Dans le cas des modèles de Google, il y a un petit délai qui peut rapidement être agaçant quand le téléphone est déverrouillé à plusieurs reprises dans la journée.

Ce délai ne plaît pas à certains utilisateurs qui n’ont pas hésité à râler auprès de Google. Le groupe a donc décidé de réagir au travers d’un tweet. Il indique : « Nous sommes désolés pour les ennuis. Le capteur d’empreintes du Pixel 6 utilise des algorithmes de sécurité améliorés. Dans certains cas, ces protections supplémentaires peuvent prendre plus de temps pour faire la vérification ou nécessiter un contact plus direct avec le capteur ».

We're sorry for the hassle. The Pixel 6 fingerprint sensor utilizes enhanced security algorithms. In some instances, these added protections can take longer to verify or require more direct contact with the sensor. Try troubleshooting steps: https://t.co/uTbifE5Uyo. Thanks. ^Levi

— Made By Google (@madebygoogle) November 6, 2021