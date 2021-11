Huawei lancerait bientôt un smartphone pliable concurrent du Galaxy Z Flip 3 de Samsung

Huawei est dans une mauvaise passe sur le marché du smartphone. L’embargo américain obligé le fabricant chinois, ex numéro deux mondial sur le marché du smartphone, à proposer des mobiles sans 5G, ce qui est aujourd’hui quasi rédhibitoire sur des appareils hauts de gamme. Désormais au delà du top 5 mondial, Huawei pourrait être tenté de faire son come-back sur un marché encore balbutiant, celui du smartphone pliable. Le fabricant a déjà une certaine expérience dans le domaine avec le Mate X, le Mate Xs et le Mate X2, et un quatrième modèle serait déjà en cours de préparation.

Si l’on en croit en effet le leaker Digital Chat Station, Huawei développerait un concurrent du Galaxy Z Flip 3, soit un smartphone pliable baptisé Mate V, ultra compact, et qui se fermerait comme les anciens mobiles « Clamshell » (ou « à clapet »). Le site Digital Chat Station avance même une période de lancement, soit le mois de février 2022. Ce Huawei Clamshell serait équipé d’une puce Kirin 9000, ce qui signifie une nouvelle fois qu’il ne pourrait pas bénéficier du réseau 5G. Les premières rumeurs sur le Mate V sont en effet apparues lors de l’été 2020 !

Le pari reste donc risqué pour Huawei face à l’armada des concurrents désormais positionnés sur le smartphone pliable (Samsung, Xiaomi, Motorola, Vivo et Oppo).