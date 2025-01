Oppo : le prochain smartphone pliable serait à peine plus épais qu’un port USB-C

Le prochain smartphone pliable Find N5 d’Oppo promet de faire sensation avec son design ultra-fin : si l’on en croit des photos partagées par le chef de produit Zhou Yibao sur Weibo, ce modèle serait à peine plus épais qu’un port USB-C. Les images publiées comparent aussi le mobile à des objets du quotidien comme deux pièces de monnaie chinoises, quatre cartes d’identité ou bien encore 39 post-it. Avec une épaisseur probablement inférieure à 4 mm, le Find N5 sera donc encore plus fin que le Honor Magic V3 (4,35 mm), qui est actuellement le smartphone pliable le plus fin du marché.

Sur l’une des images, le Find N5 est présenté à côté de l’iPhone 16 Pro Max, ce dernier semblant presque deux fois plus épais que le modèle d’Oppo. Le mobile affiche la certification IPX9, une première sur mobile, qui signifie que ce modèle sera protégé contre les jets d’eau à haute pression, ainsi que la certification IPX8 pour l’immersion.

Le Find N5 devrait être lancé à l’international sous le nom de OnePlus Open 2, et s’annonce déjà comme un concurrent sérieux face aux modèles pliables de Samsung et de Google.