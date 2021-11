Meta : il y aura bien de la reconnaissance faciale dans le Métavers (mais ce n’est pas ce que l’on pense)

Facebook/Meta a annoncé il y a peu qu’il abandonnait les technologies de reconnaissance faciale et détruirait l’immense base de données de « visages » qu’il avait constitué sur plusieurs années. Le groupe précise aujourd’hui que le Métavers s’appuiera encore sur des technologies de reco faciale, une information qui a été parfois reprise par certains de nos confrères comme un véritable désaveu de l’annonce initiale.

Ce n’est pourtant pas le cas, à moins de considérer une bonne fois pour toute que la diabolisation de Facebook tout azimut est une façon acceptable d’informer les citoyens/lecteurs. Certes, Jason Grosse, porte-parole de Meta, a bien déclaré que la reco faciale restait « une approche » que le groupe continuerait d’explorer, mais les objectifs poursuivis n’ont ici aucun lien avec l’usage qui était fait jusqu’ici de cette technologie par Facebook.

La reco faciale du Métavers n’alimentera pas de nouvelles bases de données et ne servira pas de passe sécurisé. Ces technologies serviront essentiellement à augmenter le niveau de réalisme des univers virtuels, ce qui est en soi tout à fait logique : les nouveaux casques VR gagnent des capteur de mouvements faciaux qui rendent les avatars VR de plus en plus réalistes. C’est même la condition clef d’un futur Métavers digne du film Ready Player One.

Des avatars 3D hyper-réalistes générés par le logiciel DeepFace

Ainsi, Meta va continuer d’utiliser DeepFace, un outil de Machine Learning initialement destiné à réaliser des « matchs » de visages : à l’origine, l’outil est ainsi capable de déterminer si deux visages photographiés appartiennent à la même personne, et ce avec une précision de 97,25 %. Mais désormais, DeepFace est devenu un logiciel de génération de visages ultra détaillés… qui s’animeront dans le monde virtuel en fonction des mouvements faciaux de l’utilisateur ! Ce n’est plus tout à fait la même chose.

Le logiciel serait encore alimenté en partie par la base de donnée de visages (celle que Facebook a promis de détruire), mais son mode de fonctionnement lui permet de générer de nouveaux visages à partir d’un nombre minimal de données initiales, le reste étant obtenu par auto-génération (les visages créés alimentent à leur tour la base de référence) et par variations d’une multitude de paramètres. On est tout de même très loin d’un Facebook omniscient souhaitant contrôler l’identité de ses utilisateurs par reco faciale, même s’il ne fait aucun doute que l’exploitation des données personnelles restera le coeur du modèle économique de Meta… que ce soit sur le réseau social ou dans le Métavers.