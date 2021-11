Facebook met fin à sa reconnaissance faciale et va effacer les données

Facebook a pris la décision de ne plus utiliser la reconnaissance faciale, un système qu’il propose depuis 2010. Cela va très loin en réalité puisque le réseau social annonce qu’il va effacer toutes les données en sa possession.

Il n’y a (presque) plus de reconnaissance faciale chez Facebook

Au départ, la reconnaissance faciale sur Facebook permettait au réseau social de tenter de détecter telle ou telle personne sur les photos. Les utilisateurs avaient alors une suggestion « est-ce [nom de la personne] ? » et pouvaient valider si c’était bien le cas. Aujourd’hui, la plateforme de Mark Zuckerberg change complètement.

Pourquoi ce changement soudain ? « La place de la technologie de reconnaissance faciale dans la société suscite de nombreuses inquiétudes, et les régulateurs sont encore en train de fournir un ensemble clair de règles régissant son utilisation », explique Facebook. « Dans ce contexte d’incertitude permanente, nous pensons qu’il convient de limiter l’utilisation de la reconnaissance faciale à un nombre restreint de cas d’utilisation », poursuit le service.

Facebook va supprimer les modèles de reconnaissance faciale individuels de plus d’un milliard de personnes. Ce sera une réalité d’ici quelques semaines. Aussi, le réseau social dit que plus d’un tiers de ses utilisateurs actifs quotidiens avaient opté pour la reconnaissance faciale.

À l’arrivée, Facebook ne reconnaîtra plus l’apparition du visage d’une personne dans les mémoires, les photos ou les vidéos ; les utilisateurs ne pourront plus activer la suggestion de marquage des photos ni voir une suggestion de marquage de leur nom ; et le changement aura également un impact sur le texte alternatif automatique, une technologie qui crée des descriptions d’images pour les aveugles ou les malvoyants.

L’entreprise considère toujours que la reconnaissance faciale est un outil puissant pour l’avenir, par exemple pour les personnes qui ont besoin de vérifier leur identité, ou pour prévenir la fraude ou l’usurpation d’identité. Mais ce sera pour des usages spécifiques.