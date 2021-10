Facebook cherche à tout prix à attirer les jeunes adultes

Facebook a beau augmenté son parc d’utilisateurs, le réseau social voit bien qu’il attire de moins en moins les jeunes adultes. Ce point dérange Mark Zuckerberg qui veut donc tout faire pour les attirer. Cette population se tourne petit à petit vers d’autres plateformes, comme TikTok.

Objectif de Facebook : attirer les jeunes adultes

Après la publication des résultats financiers de Facebook, Mark Zuckerberg a annoncé avoir réorienté les équipes au sein de son entreprise pour que les jeunes adultes deviennent une priorité. « Une grande partie de nos services ont été réglés pour être les meilleurs pour le plus grand nombre de personnes qui les utilisent, plutôt que de s’adresser spécifiquement aux jeunes adultes », a déclaré le PDG du réseau social.

Selon Mark Zuckerberg, l’utilisation de Facebook par les utilisateurs plus âgés augmentera plus lentement qu’elle ne l’aurait fait autrement en raison de ces changements. Même avec ces compromis, a-t-il dit, « je pense que c’est la bonne approche ». Il s’attend à ce que les changements prennent des années pour qu’il y ait réellement un effet. L’un des changements les plus immédiats pourrait concerner Instagram, qui, selon lui, connaîtra des « changements importants » pour se pencher davantage sur la vidéo et faire des Reels « un élément plus central de l’expérience ».

Ce choix de se tourner un peu plus vers les Reels est tout sauf anodin. Les Reels sont une copie de TikTok… et Mark Zuckerberg estime que TikTok est « l’un des concurrents les plus concrets que nous ayons jamais eu à affronter ». Au dernier comptage datant de quelques semaines seulement, TikTok compte un milliard d’utilisateurs dans le monde.