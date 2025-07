Sonos confirme Tom Conrad au poste de CEO

C’était écrit : Sonos confirme la nomination définitive de Tom Conrad au poste de directeur général (CEO après que ce dernier ait occupé le poste sous intérim depuis janvier, succédant ainsi à Patrick Spence. Pour rappel, Spence avait quitté la société dans la foulée du fiasco de la mise à jour de l’application Sonos en mai 2024. Sous le cirectoire de Conrad, l’entreprise a opéré un réajustement stratégique majeur qui s’est traduit par la suppression de 200 postes (12 % des effectifs), l’arrêt du partenariat avec IKEA et une réorganisation interne visant à recentrer les efforts de Sonos sur son cœur de métier, à savoir le son (et la fiabilité logicielle ?).

Tom Conrad est le nouveau CEO de Sonos

Les récents correctifs apportés à l’application ainsi que les mises à jour matérielles pour les produits phares Ace et Arc Ultra témoignent de progrès concrets visant à restaurer la confiance des utilisateurs. Ancien haut cadre chez Pandora, Snap, Quibi et Zero Longevity, Tom Conrad, affiche une vision claire : allier l’excellence audio et un logiciel robuste afin de relancer Sonos sur le devant de la scène. Le nouveau CEO mise sur des expériences immersives et intégrées, tout en garantissant que les fonctionnalités de base resteront gratuites, une réponse claire aux critiques récurrentes de la communauté autour des abonnements.