Sonos : le directeur produit quitte le navire juste après le départ du CEO

Cela ressemble vu de loin à un début de panique. Quelques heures après l’annonce de la démission du CEO de Sonos, Patrick Spence, on apprend que Maxime Bouvat-Merlin, le directeur produit de la société, a lui aussi quitté le navire. Le CPO quittera Sonos prochainement, mais avant de partir sous d’autres cieux plus cléments devra conseiller le nouveau CEO par intérim Tom Conrad. Plus étrange encore dans le contexte, le poste de CPO restera vacant chez Sonos, Tom Conrad se chargeant de diriger lui-même l’équipe en charge des produits.

Si l’on en croit les sources « proches du dossier », Maxime Bouvat-Merlin serait en grande partie responsable du fiasco actuel autour de la nouvelle app Sonos. Le CPO souhaitait sortir l’app au plus vite alors que cette dernière était encore loin d’être finalisée. Malgré les avertissements des ingénieurs en charge du logiciel, Maxime Bouvat-Merlin aurait alors pris la décision de publier l’app sur les différentes boutiques applicatives mobiles, avec le succès que l’on sait (ironie…). Pour ne rien arranger, l’intéressé s’est aussi délesté à la même période d’actions Sonos pour une valeur de 429 000 dollars, ce qui n’envoyait pas vraiment un bon signal aux investisseurs dans un moment pourtant compliqué de Sonos.

Autre départ cette fois juste « probable », celui de la directrice commerciale de Sonos, Deirdre Findlay. Le CEO par intérim Tom Conrad a sans doute rajouté un peu de flou en voulant démentir le départ immédiat de la cadre dirigeante : « Deirdre envisage depuis un certain temps de déménager à Londres pour des raisons personnelles. Elle a généreusement accepté de rester en poste pendant ma transition. Ainsi, bien qu’il soit vrai qu’elle prévoit de quitter Sonos à un moment donné, nous n’avons pas encore déterminé tous les détails et elle n’a pas démissionné. »