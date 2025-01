Le CEO de Sonos quitte son poste suite aux énormes problèmes de la nouvelle application

C’est la conséquence logique d’une année presque totalement ratée pour Sonos, et cette fois, ce ne sont plus seulement les employés qui trinquent. Suite aux énormes bugs et incohérences ergonomiques de sa nouvelle application, Sonos s’est en effet retrouvé dans une monumentale crise de confiance vis à vis de ses utilisateurs, sachant qu’il était devenu impossible de revenir à l’application initiale (qui avait été retirée alors qu’elle ne posait aucun soucis particulier). Les gros soucis de la nouvelle app ont aussi eu pour conséquence de retarder le lancement de produits très attendus, comme le premier casque audio de la marque, Ace.

Patrick Spence, désormais ex-CEO de Sonos, restera au conseil d’administration de la société jusqu’au mois de juin prochain

Les retours faisant état de difficultés organisationnelles majeures voire d’une certaine forme de panique ont sans doute scellé la décision du board de Sonos : après avoir fait des excuses publiques l’an dernier, Patrick Spence, le CEO de Sonos,a pris la décision (probablement un peu forcée) de démissionner de ses fonctions. Le bilan de Spence est catastrophique puisqu’en quelques mois à peine, Sonos a englouti des dizaines de millions de dollars dans une application non fonctionnelle, a mis à la porte de nombreux employés, a perdu la confiance d’une bonne partie de sa clientèle historique, sans oublier la désorganisation en interne d’équipes d’ingénieurs jusque là très soudées.

Seule petite éclaircie au milieu de cette énorme tempête, l’app Sonos fonctionne enfin correctement ou presque, car de nombreux bugs subsistent encore.