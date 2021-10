Pimax Frontier 2021 : Pimax annonce une conférence pour son prochain casque VR

Quand il n’y en a plus, il y en a encore… Après HTC, Varjo, Lynx, les rumeurs sur l’Apple Glass et le PSVR 2 ainsi que le teasing de protos Oculus/Facebook, voilà donc l’entrée en scène de Pimax, fabricant chinois de casques VR très hauts de gamme. Pimax dévoile sur sa page la date de présentation de son prochain casque VR : l’évènement intitulé Pimax Frontier 2021 se déroulera donc le 25 octobre prochain. Pimax annonce la couleur et précise que son casque pourra « aller là où personne n’est encore allé ! »

Pimax est réputé pour ses casque VR 5K voire 8K

Pimax présentera lors de cette keynote son casque Reality, supposé avoir plusieurs générations d’avance sur les appareils concurrents. Des rumeurs indiquent que la présentation du casque ne serait pas « complète ». Pimax dévoilerait le design, mais son trop s’attarder sur les spécifications techniques. Une présentation détaillée du casque VR serait prévue d’ici quelques semaines, lors de l’E3 2022 !