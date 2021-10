HTC Vive Flow : HTC dévoile officiellement son casque VR autonome (specs, prix, date de lancement)

Le leak avait déjà tout montré, mais HTC a tout de même tenu à présenter tout à fait officiellement l’HTC Vive Flow, son premier casque VR semi-autonome. « Semi-autonome », parce que le casque Vive Flow nécessite un raccordement au smartphone ou à une batterie externe pour l’alimentation (ceci étant dit, il est donc possible de s’en servir en déplacement et loin du PC). L’un des gros atouts de ce casque, et on s’en doutait un peu vu son design compact, c’est son poids de seulement 189 grammes, très loin au dessous des 500 grammes d’un Oculus Quest 2.

Le trailer confirme que le HTC Vive Flow n’est pas du tout destiné au jeu mais bien plutôt aux activités de détente et de méditation (une app d’ASMR VR est même fournie avec le casque). Le smartphone reste pour l’instant l’unique moyen de piloter l’interface, mais HTC assure que la reconnaissance des mains arrivera un peu plus tard.

Sur le plan technique, c’est un peu (beaucoup) la déception : le FLOW affiche une résolution de seulement 1,6 K par œil et un FoV de 100°, le tout avec un taux de rafraichissement de 75 Hz. On est très loin du monstre technologique. Bons points en revanche, le réglage de la dioptrie, le système audio spatial intégré, et la jolie sacoche de rangement fournie avec le casque… uniquement pour ceux qui précommanderont l’engin. Le HTC Vive Flow peut déjà être précommandé au prix de 549 euros (ce qui est finalement très cher au vu des specs). Les livraisons démarreront en novembre.