Lynx R1 : le casque AR-VR français a déjà réussi sa campagne Kickstarter

Trois jours après le démarrage de sa campagne Kickstarter, la startup française Lynx a déjà explosé ses objectifs de financement en récoltant près de 420 000 euros (Lynx cherchait à récupérer 300 000 euros). Sachant qu’il reste encore 32 jours de financement, le Lynx semble donc bien parti pour atteindre la barre du million d’euros, ce qui prouve à tout le moins que le projet ne laisse pas insensible.

La raison de cet engouement massif est le Lynx R1, un casque AR-VR capable aussi de fonctionner en mode full autonome ou relié à un PC (en Wi-Fi). Les specs de l’engin et son form factor particulier (batterie à l’arrière de la tête, visière rabattable à l’avant) ont donc séduit les bakers. Sur le plan technique, c’est en effet du solide : outre une optique qualifiée de révolutionnaire (prisme catadioptrique ), le Lynx R1 affiche une résolution de 1600 x 1600 par œil, le tout à la fréquence de 90Hz et avec un FOV de 90°. La puce Qualcomm XR2 motorise l’engin en mode autonome (+6 Go de RAM) et la capacité de stockage de 128 Go peut être étendue à 1 To (!) sur support micro SD.

Surtout, le Lynx R1 a été pensé comme une plateforme ouverte et sécurisée : compatibilité OpenXR (et donc SteamVR), possibilité d’installer des applications en provenances de toutes sources, pas de tracking de l’utilisateur, les promesses sont alléchantes. Il est possible de réserver son casque sur la page Kickstarter au prix de 530 euros le modèle de base, et de 745 euros le modèle transparent en édition limitée.