Le prochain directeur technologique de Facebook tease un casque VR ultra-fin (Oculus Quest 3 ?)

Quelques heures à peine après le leak massif du HTC Vive Flow, un casque VR autonome et ultra compact, et quelques heures donc AVANT la présentation officielle de ce casque, Facebook a répliqué à sa manière. Andrew Bosworth, désigné pour être le prochain Directeur technologique (CTO) de Facebook, a dévoilé sur son compte Twitter un prototype de casque VR ultra fin conçu par les têtes pensantes du Facebook Reality Labs.

Proud of the research Michael Abrash’s team is working on at FRL-R Redmond—excited to get an early look at some of the technologies that will underpin the metaverse (we work on several prototype headsets to prove out concepts, this is one of them. Kind of. It’s a long story.) pic.twitter.com/Yi9xjy5HmG

— Boz (@boztank) October 13, 2021