HTC Vive Flow : un leak dévoile le prix, le design et les specs (réglage de la dioptrie, Mobile en contrôleur, Miracast, refroidissement)

Ce n’est plus un leak, c’est une voie d’eau aussi large que celle qui a coulé le Titanic. le compte Twitter d’Evleaks a publié de nombreuses plaquettes marketing du HTC Vive Flow, et l’on sait désormais tout du nouveau casque VR de HTC, du design aux spécifications principales, deux jours avant la présentation officielle.

Le leak confirme donc le design fortement inspiré du prototype Proton dévoilé en 2020, avec une façade qui donne à voir deux gros « yeux d’insectes ». Le casque VR (car il s’agit finalement bien d’un casque VR et non AR) n’est pas destiné aux jeux vidéo ou au télétravail mais à la consommation de contenus médias, aux expériences 3D immersives ou aux activités physiques de type relaxation, Yoga, fitness « cool », etc. D’ailleurs, il n’y a pas de manettes, le contrôle de l’interface s’effectuant uniquement avec le smartphone (qui sert donc de contrôleur externe), ce dernier étant apairé avec le Flow en Bluetooth.

Si les usages cibles semblent avant tout destinés à démocratiser la VR auprès d’un très large public, le Flow affiche des spécifications assez haut de gamme : il est ainsi possible de régler la dioptrie des lentilles (idéal pour les myopes), un système de refroidissement est intégré dans la visière (afin d’éviter la buée sans doute) et les contenus peuvent transiter du smartphone au casque via Miracast. De plus, le Flow est un casque VR ultra compact, qui peut même se ranger dans sa petite sacoche dédiée (livrée avec le casque).

Malgré cette débauche de leaks, certaines infos sont encore manquantes. On ne sait pas si la batterie est intégrée, et certains visuels donnent l’impression l’alimentation pourrait provenir d’une batterie externe (un fil sort du casque sur certains visuels, alors que ce dernier est censé être autonome). Aucune info non plus sur la puce embarquée ou la définition de l’écran, même si la longueur imposante de la façade laisse comprendre que le FoV sera plutôt étendu (120° ?). On ne sait rien non plus du poids de l’appareil (une donnée importante), mais son form-factor ultra compact laisse comprendre qu’on sera certainement en dessous des 300 grammes (contre 500 grammes pour un Oculus Quest 2).

Le HTC Vive Flow pourra être précommandé dès le 15 octobre (jour de la présentation officielle donc) au prix de 500 dollars. La sacoche ainsi que 7 contenus VR sont fournis avec le casque et l’on bénéficie d’un abonnement gratuit de 2 mois au service Infinit/Vista. Les premières livraisons auront lieu au mois de novembre.