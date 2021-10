Varjo annonce du nouveau : un casque VR très haut de gamme… pour le grand public ?

Varjo, c’est la crème de la crème du pinacle du casque VR. Oui mais voilà, le VR-3 et XR-3 sont proposés uniquement aux professionnels à des tarifs délirants (entre 4000 et 7000 euros), sans compter un abonnement supplémentaire pour le cloud et les services intégrés. Les quelques tests de ces casques (sur YouTube) ont de quoi donner l’eau à la bouche : écran sans aucun effet de grille (écran central uOLED de 70 PPD + écran périphérique LCD de 30 PPD), une impression de netteté encore jamais vue, le suivi des yeux et aussi le scan des mouvements des mains (et des doigts) via la technologie Ultraleap.

Varjo : le casque VR ultra haut de gamme… bientôt pour Mr tout le monde ?

Cette technologie de pointe sera t-elle bientôt disponible pour le « grand public ». Varjo alimente l’espoir avec un communiqué enthousiaste : « Rejoignez-nous pour un évènement en direct le jeudi 21 octobre ! Et, assistez au dévoilement de notre produit le plus attendu à ce jour”. Se pourrait-il que Varjo nous dévoile un casque VR haut de gamme « for the rest of us » ? Ce n’est pas impossible, en espérant que si tel est le cas, le tarif ne limite pas ce futur bijou aux plus fortunés du « rest of us ».