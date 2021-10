HTC Vive Flow : HTC tease son casque VR (autonome ?) avec une vidéo

Le marché de la VR est en train de devenir un peu fou. Sur les 12 mois à venir, pas moins de huit sociétés vont dévoiler leur nouveau casque AR/VR : Sony et son PSVR 2, Facebook et l’Oculus 3, Apple et ses Apple Glass, Lynx et le Lynx VR-1, Magic Leap et le Magic Leap Two, la société chinoise Arpara, Varjo, et donc HTC et le HTC Vive Flow, dont la présentation se tiendra le 14 octobre prochain. Selon les rumeurs les plus probables, le Vive Flow devrait se rapprocher du concept de casque Proton dévoilé l’an dernier. Le casque serait autonome, mais pourrait nécessiter une connexion avec un smartphone pour le surcroit de puissance nécessaire (concept all-in-two).

Le premier teaser vidéo du casque vient de tomber, et en effet, l’un des bords très arrondis fait aisément penser au prototype Proton.Le casque serait très compact et pourrait même se ranger dans une petite sacoche dédiée (c’est sans doute cette dernière qui a été dévoilée lors de précédents teasers). Les amateurs de VR savent en tout cas qu’il est déjà temps d’économiser ou de casser le PEL.