Vive Flow : HTC pourrait dévoiler un casque VR autonome dès la semaine prochaine

Après une campagne de teasing pour le moins mystérieuse, un leak de Road to VR indique que selon toute probabilité, HTC s’apprêterait à dévoiler un casque VR autonome HTC Vive concurrent de l’Oculus Quest. C’est une petite surprise dans la mesure où le Vive Pro 2 et le Vive Focus 3 ont été dévoilés il y a quelques mois à peine. Cette proximité suggère que le Vive (Flow ?) devrait s’adresser à un plus large public, et donc coûter sensiblement moins cher que ses prédécesseurs.

Le nouveau casque de HTC pourrait reprendre les lignes de cet ancien concept (Proton) datant de 2020, concept qui avait été rebaptisé Vive Flow

Le nouveau casque disposerait du Wi-Fi 5, du Bluetooth et afficherait des dimensions assez compactes (encore un indice). Il pourrait bien sûr s’agir d’un casque AR (pourquoi pas ?) mais la dénomination Vive fait référence à une gamme d’appareils composée exclusivement de casques VR.