Magic Leap : ça ne sent pas très bon pour la startup spécialisée dans les lunettes AR

Magic Leap aura t-il le temps de lancer des lunettes AR pour le grand public avant que la concurrence ne s’empare du secteur ? La startup américaine, qui a longtemps été l’une des licornes les plus prisées de la Silicon Valley, veut toujours y croire. Après les ventes quasi confidentielles du Magic Leap One, ses premières lunettes à réalité augmentée, Magic Leap annonce une levée de fonds de 500 millions de dollars et la sortie de lunettes AR de seconde génération pour l’année prochaine. Ces dernières seraient 20% plus légères et disposeraient d’un FoV élargi.

Le Magic Leap Two sera disponible l’an prochain. Mais il ne sera pas seul…

Tout va bien alors ? Pas vraiment : les nouvelles lunettes AR de Magic Leap seront destinées au seul marché de l’entreprise et à un nombre de clients limités (en accès anticipé), ce qui n’augure pas d’un volume de ventes très important. Surtout, la compétition arrive, et il ne fait désormais plus aucun doute que la solution de Magic Leap devra faire face à une concurrence acharnée.

Varjo serait ainsi sur le point d’annoncer un casque VR/AR très haut de gamme pour le grand public, HTC s’apprêterait à lancer un casque AR/VR baptisé Flow, et la société française Lynx a enfin démarré les précommandes (via Kickstarter) d’un casque VR/AR affichant un FoV deux fois plus étendu que celui du Magic Leap One. Pour ne rien arranger aux affaires de Magic Leap, Apple lancera l’an prochain son premier casque VR/AR aux spécifications là encore très haut de gamme (et plutôt orienté AR que VR). En bref, Magic Leap avait beaucoup d’avance lors de sa création, mais aujourd’hui, la startup chouchou des investisseurs semble surtout cumuler du retard…