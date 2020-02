HTC dévoile de nouveaux casques VR Vive Cosmos et des prototypes de lunettes AR

Face à un Oculus en très grande forme (les ventes de casques Oculus dépassent dorénavant celles du PSVR) HTC tente de rebondir avec de nouvelles versions de sa gamme Vive Cosmos. Le Vive Cosmos Play est une version plus « light » et moins chère du Cosmos original. Le Vive Cosmos Play embarque tout de même deux écrans LCD (1 440 x 1 700 pixels par œil), mais les écouteurs supra-auriculaires sont remplacés par des intra-auriculaires et surtout, il n’y a plus que deux caméras sur la visière avant, ce qui pourrait avoir une incidence sur la qualité du tracking. Le Vive Cosmos Play sera proposé à la vente à 500 dollars, soit 200 dollars de moins que le première modèle.

Vive Cosmos Play : le casque VR Cosmos dans une version un peu plus abordable

Vive Cosmos Elite : la VR sans concessions

Le Vive Cosmos Elite est en revanche une version ++ du Cosmos (le prix aussi est ++). Ce casque VR haut de gamme est compatible Steam VR et sera vendu avec des Wand Controllers (qui permettent des mouvements de la main plus détaillés). Le Vive Cosmos Elite sera proposé à 900 dollars (200 de plus cette fois que le modèle actuel). Enfin, le Vive Cosmos Elite dispose de deux caméras supplémentaires, et n’est destiné qu’aux développeur.

Les lunettes AR du Project Proton ressemblent encore beaucoup… à un casque

Outre cette gamme Cosmos désormais très étendue, HTC a dévoilé deux prototypes de lunettes AR sous la bannière du « Project Proton ». Ces lunettes Ar sont toute deux équipées de la technologie d’écran microdisplay, de caméras et d’une technologie de détection de mouvements 6DoF. L’un des prototypes est relié en permanence à un smartphone 5G, ce dernier fournissant la puissance de calcul nécessaire tandis que le second modèle embarque sa propre puce pour l’affichage. HTC n’a pas encore communiqué de prix ou de date de sortie (si tant est qu’une commercialisation soit prévue).