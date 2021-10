La panne mondiale de Facebook montre l’importance d’une plus grande concurrence, dit l’UE

Margrethe Vestager a réagi à l’importante panne de Facebook qui a duré six heures et pour laquelle le réseau social a donné des explications. La vice-présidente de la Commission chargée de la concurrence estime aujourd’hui que ce phénomène montre qu’il est nécessaire d’avoir une plus grande concurrence.

La Commission européenne et la panne de Facebook

« Nous avons besoin d’alternatives et de choix sur le marché de la technologie, et ne devons pas compter sur quelques gros acteurs, quels qu’ils soient, c’est l’objectif de la DMA », a tweeté Margrethe Vestager concernant la panne de Facebook. Elle s’amuse dans un second temps du fait qu’une telle panne est l’occasion pour chacun d’engager des discussions par téléphone par exemple.

#facebookdown tells 2 things :

1/ we need alternatives & choices in the #tech market, and must not rely on a few big players, whoever they are => that's the aim of #DMA

2/ that sometimes, there’s nothing better than talking to each other… just on the phone or … offline😊 — Margrethe Vestager (@vestager) October 5, 2021

L’Union européenne prépare deux projets de loi, baptisés Digital Services Act (DSA) et Digital Markets Act (DMA), ou Règlement sur les services numériques et Règlement sur les marchés numériques autorités européennes de régulation. Ces projets encadrent l’activité des géants du numérique et pourraient les contraindre à changer de modèle économique au profit d’une intensification de la concurrence.

Concernant Facebook, son importante panne a également un impact sur Instagram, WhatsApp et Messenger. Les 3,5 milliards d’utilisateurs inscrits n’ont pas pu consulter les sites et applications pendant de longues heures. Dans le même temps, des plateformes comme TikTok, Twitter et Snapchat se sont amusées de la situation et ont salué les nouveaux utilisateurs fraichement arrivés.