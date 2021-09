Faux avis : plusieurs entreprises chinoises éjectées d’Amazon portent plainte contre le géant américain

On apprenait il y a quelques jours qu’environ 600 sociétés chinoises et 3000 vendeurs avaient été définitivement bannies d’Amazon pour avoir participé à un système bien rodé de faux-avis. Plusieurs de ces sociétés se retournent aujourd’hui contre le géant américain, et lui reprochent notamment d’avoir bloqué leurs fonds sur le marketplace.

Ainsi, les sociétés Deyixun, Cstech, Recoo Direct, ou bien encore Angelbliss (la liste n’est pas exhaustive) ont déposé un recours collectif en justice afin de récupérer les fonds… souvent obtenus grâce aux faux avis publiés sur la page Amazon du vendeur ! Il est vrai que pour les sociétés concernées, ça pique un peu : certains des fonds bloqués contiennent jusqu’à plusieurs centaines de milliers de dollars.

Peu impressionné par cette procédure judiciaire, Amazon rappelle que les sommes bloquées ont été en grande partie réalisées grâce au système de faux-avis, et donc sur la base d’une tromperie du consommateur. Amazon estime donc que le blocage de ces montants est une mesure de rétorsion « logique » et que tous les vendeurs Amazon la connaissent. Les plaignants affirment en retour qu’Amazon participait (indirectement) au système des faux avis qu’il prétend combattre : de fait, durant des années, ce sont bien les opérateurs Amazon qui ont ajouté des cartes prépayées dans les cartons, des cartes qui servaient à rémunérer les consommateurs qui publiaient des faux avis.