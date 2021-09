600 marques chinoises ont été définitivement bannies d’Amazon

Depuis quelques mois, le plus grand détaillant en ligne au monde fait le ménage chez les marques et vendeurs qui enfreignent ses politiques, en particulier, celles qui concernent les abus d’avis. Au départ, des vendeurs d’outils informatiques comme Aukey, Choetech, Mpow, RavPower, TaoTronics et Vava ont mystérieusement disparu de la plateforme d’Amazon.

Plus tard, il s’est avéré que ces vendeurs n’étaient qu’une poignée de ceux qu’Amazon avait mis à la porte. En effet, on sait désormais qu’après cinq mois de ménage, Amazon interdit définitivement plus de 600 marques chinoises sur 3 000 comptes de vendeurs différents, rapporte The Verge.

Amazon se montre ferme

Un porte-parole d’Amazon a expliqué que ces 600 marques ont « violé sciemment, à plusieurs reprises et de manière significative les politiques d’Amazon, en particulier celles concernant les abus d’avis ». En effet, depuis 2016, Amazon interdit les avis incitatifs. Certaines marques les déguisent sous forme de programme de test VIP ou en extension de garantie. D’autres offrent des incitations si vous avez laissé une mauvaise critique sur leur produit tant que vous supprimez l’avis négatif. Par exemple, elles peuvent vous offrir un produit gratuit ou encore vous rembourser gratuitement.

Face à cela, Amazon a fermement déclaré dans un communiqué que :