Faux-Avis : Aukey est éjecté de la boutique Amazon

Amazon vient-il de faire un exemple, retentissant, avec Aukey ? Toujours est-il que le fabricant d’accessoires n’est plus présent sur la boutique en ligne la plus visitée au monde. Cette absence aussi brutale que notable serait liée au leak récent d’une énorme base de données regroupant des centaines de milliers de sociétés et de « clients » impliqués dans des montages de « faux-avis ». Le procédé est aussi simple que louche : les firmes incriminées rémunèrent ou envoient des produits à certaines personnes en échange d’avis ultra positifs sur Amazon (et les 5 étoiles bien sûr). Les produits ainsi (sur)notés remontent 4 à 4 les différents classements établis par Amazon… ce qui a pour effet de doper les ventes.

Amazon a reconnu à demi-mots la « faute » d’Aukey dans un communiqué publié sur le site ReviewGeek : « Nous travaillons dur pour créer une formidable expérience pour nos clients et nos vendeurs et prenons des mesures pour les protéger de ceux qui menacent leur expérience dans notre magasin. Nous avons des systèmes et des processus pour détecter les comportements suspects et nous avons des équipes qui enquêtent et prennent des mesures rapidement. ».

Du reste, le site XDA-Developers a publié des clichés qui montrent sans l’ombre d’un doute l’implication d’Aukey dans ce système de faux-avis (voir ci-dessus). Si Aukey paye aujourd’hui très cher son incartade supposée, il ne faudrait pas que le fabricant devienne l’arbre qui cache la forêt. La base de données mise à jour par le site SafetyDetectives contient en effet plus de 250 000 comptes d’entreprises ou de « reviewers » rémunérés, et rien ne dit que la liste soit exhaustive (ni même qu’il n’y ait pas d’autres listes sur d’autres serveurs).

Ce coup de semonce sera t-il suffisant pour freiner les ardeurs des sociétés peu scrupuleuses ? Cela parait assez peu probable en l’état tant le phénomène a pris de l’ampleur ces dernières malgré les garde-fous mis en place par les boutiques en ligne. Au final, c’est encore et toujours au consommateur de rester vigilant face à des avis/commentaires qui semblent un peu trop dithyrambiques.