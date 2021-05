Faux-avis internet : un leak livre les noms de 200 000 clients et entreprises complices de l’escroquerie

Les faux-avis des sites de ventes en ligne sont une des principales plaies d’internet. Malgré les promesses des principales boutiques d’e-commerce (Amazon, AliBaba) le client lambda se retrouve toujours avec des kyrielles d’avis plus ou moins douteux (plutôt « plus ») sur des produits pourtant loin de bénéficier du contrôle qualité d’un iPhone. Un retour de karma inattendu vient de prouver l’ampleur de cette « triche » : un énorme leak a récemment mis à jour une énorme base de données contenant les noms, mails et autres infos privées de 200 000 (faux) clients et entreprises participant à l’escroquerie des faux-avis.

Les chercheurs en sécurité de SafetyDetectives ne pensaient sans doute pas exhumer un tel « butin ». La base de données ElasticSearch contient en effet pas moins de 13 millions d’enregistrements, soit l’équivalent de 7 Go de données, sans la moindre forme de protection (pas de code d’accès, pas de chiffrement). Outre les noms et les adresses mails, la base de données contient aussi les identifiants WhatsApp, PayPal et Telegram des sociétés impliquées dans cette escroquerie massive, ainsi que 75000 liens pointant vers des comptes vendeur Amazon ! On y trouve aussi les 232 664 adresses Gmail des faux-reviewers. En tout et pour tout, 250 000 personnes seraient impliquées dans cet énorme scam ! Les faux-avis auraient ciblé en priorité les acheteurs européens et canadiens.

Rappelons ici que ce type de scam fonctionne en trois étapes : les vendeurs-escrocs d’Amazon envoient des listes de produits bien définis aux faux-évaluateurs. Ces derniers achètent ensuite certains articles de la liste et laissent dans la foulée une note de 5 étoiles parfois accompagnée d’un avis dithyrambique.