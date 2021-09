Pour le moment, un enfant de 7 mois serait plus intelligent qu’une voiture autonome

Pas plus tard que le 1er septembre dernier, Elon Musk, le patron de Tesla, nous promettait de lancer une voiture 100% autonome, sans pédale ni volant, d’ici l’horizon 2023. Cependant, le magazine britannique The Economist vient de mettre le holà à l’engouement démesuré autour de la conduite autonome. En effet, selon le magazine, un enfant de 7 mois serait plus intelligent qu’une voiture autonome.

L’intelligence artificielle ne prend pas en compte le concept de permanence des objets

The Economist souligne effectivement le fait que l’intelligence artificielle, malgré ses progrès fulgurants, n’arrive toujours pas à comprendre son environnement ni la manière dont se comportent les humains. D’après le magazine, « pour une voiture autonome, un vélo qui disparaît momentanément derrière une camionnette est un vélo qui cesse d’exister ».

Pourtant, à côté, un enfant de 7 mois à qui l’on confisque un jouet sait que son jouet ne cesse pas pour autant d’exister. Et selon le magazine, « c’est une des caractéristiques fondamentales de l’intelligence humaine ». Ce manque de compréhension fondamentale de l’IA de son environnement serait à la source de nombreux problèmes.

Ce problème pourrait-il être un jour résolu ?

Néanmoins, dans un article paru récemment sur l’IA, Mehul Bhatt, fondateur d’une entreprise appelée CoDesign Lab a déclaré que ce problème pourrait être résolu par l’ajout d’une « brique logicielle ». Ce logiciel appliquerait des concepts physiques, comme l’idée que les objets continuent d’exister au fil du temps mais qu’ils peuvent être entièrement ou partiellement visibles.

Des tests ont déjà été menés en ce sens mais l’amélioration n’était pas saisissante. Ainsi, pour l’heure, il semblerait que les conducteurs aient raison de se méfier de la conduite autonome.