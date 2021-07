Elon Musk reconnait que la voiture autonome est un « problème difficile »

La voiture autonome est un vraiment pur fantasme de S.F. On en retrouve la trace dans Minority Report, Total Recall, et même dans Batman avec la Batmobile capable de se garer seule et de rejoindre son Batou à l’autre bout de la ville (la liste n’est pas exhaustive). Dans la vie réelle, la voiture autonome commence aussi à prendre corps, même si la multiplication (relative) des accidents et les limitations des fonctions d' »autopilotage » semblent indiquer que le chemin est encore long avant d’aboutir à un véhicule à la fois 100% autonome et 100% fiable.

Haha, FSD 9 beta is shipping soon, I swear!

Generalized self-driving is a hard problem, as it requires solving a large part of real-world AI. Didn’t expect it to be so hard, but the difficulty is obvious in retrospect.

Nothing has more degrees of freedom than reality.

