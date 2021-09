Galaxy S22 et S22+ : des rendus montrent une légère différence

Après les rendus du Galaxy S22 Ultra, place à ceux des Galaxy S22 et Galaxy S22+ grâce au leaker OnLeaks. Autant le modèle Ultra affichait des différences avec le Galaxy S21 Ultra, autant les autres modèles sont plus que similaires avec les Galaxy S21 équivalents.

Galaxy S22

Des rendus pour les Galaxy S22 et S22+ de Samsung

À l’avant, les Galaxy S22 et Galaxy S22+ sont quasiment identiques aux Galaxy S21 équivalents. La seule différence mineure est que les nouveaux modèles séparent plus nettement le capteur photo du cadre, ce qui était un point fort du design du Galaxy S21.

Le plus intéressant dans cette fuite est que nous avons de meilleurs détails sur la taille de ces deux téléphones. Des fuites précédentes ont révélé les plans de Samsung pour vendre cette année des téléphones plus petits et les dimensions réelles confirment les rumeurs.

Galaxy S22+

Ainsi, le Galaxy S22 aura des dimensions de 146 x 70,5 x 7,6 mm. C’est effectivement plus petit que le Galaxy S21, qui mesure 151,7 x 71,2 x 7,9 mm. Il est bon de noter que le prochain modèle devrait avoir un écran de 6,06 pouces, contre 6,2 pouces le modèle actuel. Pour sa part, le Galaxy S22+ fera 157,4 x 75,8 x 7,6 mm. Les dimensions pour le Galaxy S21+ étaient 161,5 x 75,6 x 7,8 mm. Il n’y a pas d’information précise pour la taille de l’écran du Galaxy S22+. De son côté, le Galaxy S21+ a une dalle de 6,7 pouces.

Samsung devrait normalement présenter ses différents Galaxy S22 au début de 2022, probablement en janvier.