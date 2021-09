LG : bientôt un écran pliable aussi bien de l’intérieur que de l’extérieur ?

Depuis quelques années, les fabricants de smartphones s’attaquent sur le domaine des smartphones pliables. On vous a, par exemple, rapporté l’existence du Mi Mix Fold de Xiaomi, la future tablette pliante de Samsung, le Pixel Fold sur lequel travaille Google, le smartphone pliable teasé par OnePlus et, dernièrement, le Galaxy Z Flip 3, le nouveau smartphone pliable de Samsung.

Justement, la branche Chimie de LG a récemment réussi à concevoir un plastique amélioré qui pourrait faire de l’ombre aux concurrents. Il s’agit du « Real Folding Window », ce qui peut se traduire par « véritable dalle pliable ».

LG pourrait dévoiler les premiers appareils munis de cet écran pliable dès 2023

La branche Chimie de LG a déclaré dans un communiqué que chaque côté du verre est recouvert d’un matériau en film de polyester (PET). Ce revêtement permettrait de maximiser la flexibilité de l’écran. Il serait plus fin que le verre trempé actuel mais garantirait néanmoins la même solidité et la même résistance aux rayures et fissures.

La dalle sera alors recouverte de quelques dizaines de micromètres de ce nouveau matériau et deviendra plus résistant à la chaleur. Mais le plus incroyable, c’est que la dalle pourra être pliée aussi bien vers l’intérieur que vers l’extérieur. LG prévoit déjà de produire ce type d’écran à compter de 2022. Si bien que les premiers produits munis de cette dalle super flexible pourraient sortir dès 2023.