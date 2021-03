Xiaomi annonce le Mi Mix Fold, son premier smartphone pliable

Xiaomi a levé le voile sur le Mi Mix Fold, son tout premier smartphone pliable. Il reprend l’idée du Galaxy Z Fold 2 de Samsung pour ce qui est du pliage. C’est-à-dire que le grand écran se referme sur lui-même, tel un livre.

Présentation du Xiaomi Mi Mix Fold

Le Mi Mix Fold dispose d’un écran OLED de 8,01 pouces avec une définition de 2 480 x 1 860 pixels et un affichage de 60 Hz. Il prend en charge le HDR10+ et le Dolby Vision. Un second écran OLED de 6,52 pouces existe (en mode plié) avec une définition de 2 520 x 840 pixels et un affichage de 90 Hz. Il est HDR10 mais pas Dolby Vision.

Sous le capot, le smartphone embarque la puce Snapdragon 888 de Qualcomm. Elle est accompagnée par un système de refroidissement sophistiqué qui utilise une chambre à vapeur et plusieurs couches de feuilles de graphite. Cela permet de conserver d’excellentes performances pour de longues sessions de jeux par exemple. En outre, il y a 12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage.

Côté photo, Xiaomi propose un capteur principal de 108 mégapixels (Samsung ISOCELL Bright HM2), un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels et un capteur télé-macro de 8 mégapixels. Ce dernier a la particularité d’avoir une lentille liquide. Selon le constructeur, cette lentille liquide offre un zoom optique x3 et permet de prendre des photos macro à une distance minimale de mise au point de seulement 3 cm. Pour ce qui est de l’avant, c’est un capteur de 20 mégapixels.

Pour le reste, le Mi Mix Fold de Xiaomi a le droit à une batterie de 5 020 mAh. Xiaomi propose une recharge à 67 W et assure qu’il suffit de 37 minutes pour passer de 0% à 100%. Aussi, il y a un capteur d’empreintes sur la tranche, le support de la 5G, du Wi-Fi 6 et quatre haut-parleurs. Le smartphone tourne sous Android 10 avec la surcouche MIUI 12.

Prix et date de sortie

Xiaomi a seulement officialisé le Mi Mix Fold en Chine pour l’instant. Le prix est de 9 999 yuans (1 297 euros) pour le modèle 12 Go de RAM + 256 Go de stockage. C’est 10 999 yuans (1 427 euros) pour le modèle 12 Go de RAM + 512 Go de stockage. Enfin, la variante avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est à 12 999 yuans (1 686 euros). Il n’y a pas encore de date de sortie.