Pixel Fold : un écran 120 Hz pour le smartphone pliable de Google ?

Une vague de smartphones pliables doit arriver cette année, dont le Pixel Fold de Google qui aurait le droit à un écran de 120 Hz. Il ne serait pas le seul sur la liste si l’on en croit une nouvelle fuite.

Galaxy Z Fold 2 de Samsung

Ross Young, analyste spécialisé dans les écrans, rapporte que tous les smartphones pliables à venir en 2021 qui utiliseront des écrans de Samsung auront la technologie LTPO et auront un taux de rafraichissement de 120 Hz. Cela concerne naturellement les smartphones de Samsung, à savoir les Galaxy Z Flip 3 et Galaxy Z Fold 3. Le 120 Hz pour l’écran est aussi annoncé pour le Pixel Fold de Google et des téléphones venant de Xiaomi, Oppo et Vivo. On notera au passage que l’analyste détaille les différentes tailles d’écran, dont 7,57 pouces pour le modèle de Google.

Today’s leak – All 2021 foldables using panels from Samsung Display will be 120Hz and LTPO. This of course covers the 6.70″ Z Flip 3, 7.55″ Z Fold 3 as well as the 7.57″ foldable from Google, 7.11″ from Oppo, 8.2″ from Vivo and 8.1″ from Xiaomi.

