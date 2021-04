Samsung plancherait sur une tablette pliable en trois pour 2022

Samsung n’en a pas fini avec les devices à écrans pliables. Si l’on en croit le site Gizmochina et le leaker Yogesh, le géant sud coréen plancherait sur une tablette Galaxy Z Fold Tab capable de se plier en trois (avec deux charnières donc) ! On peut supposer qu’une fois entièrement repliée, la Galaxy Z Fold Tab pourra tenir dans une (grosse) poche ; sinon, à quoi bon faire des écrans pliables n’est ce pas ? L’écran de cette tablette serait composé d’un verre extrêmement fin et souple (UTG), plus résistant aux pliures multiples que la dalle utilisée sur les Galaxy Fold 2 et Galaxy Z Flip.

La Galaxy Z Fold Tab serait accompagnée d’un tout nouveau stylet S-Pen, mais Gizmochina n’a pas d’infos à nous livrer concernant les spécificités de ce stylet. On notera que la rumeur d’une Galaxy Tab pliable n’est pas nouvelle : au mois de décembre dernier, des « fuites » indiquaient déjà que Samsung préparait cette fameuse tablette pliable en trois ; seule la date supposée de commercialisation a changé : la nouvelle tablette pliable de Samsung pourrait en effet être commercialisée durant la premier trimestre de 2022.