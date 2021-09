[Test] Samsung Galaxy Buds 2 : un moyen de gamme solide avec ANC, mais pas fou au plan sonore

Les Samsung Galaxy Buds 2 se lancent dans la bataille de l’intra true wireless avec comme atout maître l’ANC (réduction de bruit active), soit une fonction que l’on commence à voir petit à petit débarquer sur le moyen de gamme. A priori, tout est là : des intras design dans un boitier ultra compact, ANC et autonomie en hausse, et on peut le supposer un rendu sonore qui tienne la route face à une concurrence qui s’emballe sur ce segment de gamme. Notre test confirme que les Buds 2 tiennent globalement leurs promesses, la question étant de savoir ce que l’on entend par « globalement ».

Glossy, mignons… et glissants

Les Galaxy Buds 2 sont de jolis intras true wireless tout en rondeurs et bien enserrés dans une minuscule coque glossy… et vraiment très glissante (vraiment on vous dit). Ce petit détail mis à part, ces intras s’appairent aisément à un smartphone Android ou iOS, mais soyons tout à fait clair, c’est avant tout aux propriétaires de mobiles Android que cet accessoire s’adresse : l’app compagnon Galaxy Wearable, qui permet d’accéder aux fonctions importantes des Buds 2, n’est tout simplement pas disponible dans l’App Store (ce qui est sans doute lié à des contraintes d’Apple dans iOS)..

Pour ne rien arranger, nous avons eu toutes les peines du monde à faire reconnaitre les Buds 2 par notre iPhone 12 Pro (via Bluetooth) alors que l’opération n’a posé aucun soucis avec l’iPhone X.

Sans app compagnon, il n’est plus possible de réaffecter les contrôles sur la surface sensitive des écouteurs, d’accéder à un égaliseur, de mettre à jour le firmware (rien que ça) ou de profiter des options d’accessibilité, entre autres. En revanche, les propriétaires d’un smartphone Galaxy bénéficient de fonctions supplémentaires (appairage automatique avec tous les appareils reliés au même compte Samsung , Bixby, etc.).

ANC et Kit Main Libre efficaces

Les écouteurs sont confortables (3 tailles d’embouts sont proposées), mais ont une fâcheuse tendance à glisser de l’oreille lorsque les mouvements sont un peu brusques. C’est le cas de beaucoup d’intras, mais celui-ci nous semble encore plus sensible à la bougeotte. Pas d’effet « ventouse » ceci dit sur l’entrée de l’oreille, ce qui est franchement agréable. L’ANC est vraiment efficace : on entend strictement rien dans un lieu relativement bruyant (une rue du centre ville de mon village par exemple), mais les sons forts se frayent tout de même un chemin (et si on crie à votre oreille, vous l’entendrez). Il faudra faire attention à ne pas activer ou désactiver par mégarde l’ANC lorsqu’on voudra remettre l’un des écouteurs bien en place : les surfaces sensitives des Buds 2 sont assez… sensibles. En utilisation avec des vidéos, nous n’avons pas constaté de latence vraiment perceptible ; celle-ci existe pourtant et rend l’usage avec les jeux nettement moins plaisant. Sur ce point, les Galaxy Buds ne font ni pire ni mieux que la plupart des intras que nous avons testé jusqu’à maintenant. Concernant enfin la fonction kit main libre, c’est tout à fait correct, même si les voix manquent un peu de clarté et sont parfois comme étouffées.

Un rendu sonore un peu terne

Passons au rendu sonore, sans doute l’élément qui nous a vraiment un peu déçu. Non pas que les Galaxy Buds 2 soient mauvais sur ce point eu égard à leur positionnement tarifaire, mais ils ne brillent vraiment jamais dans cette catégorie. Le son est précis mais manque de dynamique et surtout de présence. Cette absence de relief sonore se ressent particulièrement avec les voix et même avec les musiques enregistrées en Dolby Atmos ! L’effet son 3D est bien là, mais moins prononcé qu’avec d’autres intras sensiblement de même gamme. Les basses subissent le même effet de rendu propret et manquent vraiment de punch. On ne demande pas des Beats pourtant, mais juste un peu plus de chaleur, de rondeur et de peps. Et malheureusement, l’égaliseur (only for Android) ne résout absolument rien sur ce plan. Pour autant, les Buds 2 ne sont pas rédhibitoires (encore une fois, le son est précis et détaillé), mais s’il s’agit de les utiliser avant tout pour écouter de la musique avec son smartphone, c’est peut-être un peu court…

Un vrai marathonien du son

L’autonomie est dans les clous de ce que que propose la concurrence, soit 7 heures environ sans ANC (ou 5 heures avec), ce à quoi il faut rajouter 3 charges complètes via le boitier soit 20 à 28 heures d’écoute au global.

Conclusion : solide pour son prix, mais… trop de « mais »

Les Galaxy Buds 2 sont des intras true wireless bien positionnés sur le moyen de gamme… mais qui n’en font pas vraiment pas plus malgré un ANC efficace. C’est un peu la valse des « mais » : coque glossy mais glissante, confortable mais manque de grip sur l’oreille, pratique sur Android mais décevant sur iOS, rendu sonore précis mais manquant de musicalité, il manque encore un petit quelque chose pour en faire les TWS du moment…

