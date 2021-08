Les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seraient disponibles le 28 octobre

La date de sortie des Pixel 6 et Pixel 6 Pro a fuité, ce sera le 28 octobre prochain. Les précommandes seront lancées le 19 octobre. Il n’y a toutefois pas d’information sur la date pour la conférence de Google.

Il y a récemment eu une rumeur peu crédible concernant les Pixel 6. Le compte Bald Pando sur Weibo affirmait que Google comptait sortir ses deux smartphones le 13 septembre. C’était une information assez étonnante, sachant que les bruits de couloir font savoir qu’Apple devrait présenter son iPhone 13 le 14 septembre. Et comme on sait, tous les médias et le public ont les yeux rivés sur les nouveaux téléphones d’Apple au moment de la présentation. Faire une annonce des nouveaux Pixel 24 heures plus tôt semblait donc plus qu’étonnant.

Mais Jon Prosser évoque maintenant la date de sortie du 28 octobre pour les deux Pixel 6. Le leaker avait déjà communiqué la date et le prix du Pixel 5a avant l’officialisation par Google. Il avait eu une bonne information. Aujourd’hui, il y a la date pour le prochain modèle haut de gamme, mais il n’y a pas de détail sur le tarif.

Pour rappel, Google a déjà présenté (en partie) ses Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Il y aura un changement de design, tout particulièrement à l’arrière au niveau des capteurs photo. Un autre gros morceau sera sous le capot avec un processeur maison. La puce a pour nom Tensor. Google ne s’appuiera plus sur Qualcomm pour ce composant.