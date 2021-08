Nvidia reconnaît que le rachat d’ARM prend plus de temps que prévu

C’est compliqué en ce qui concerne le rachat d’ARM par Nvidia. Le groupe a déjà annoncé l’acquisition avec un montant colossal de 40 milliards de dollars, mais il n’obtient pas encore la validation des régulateurs. Il va donc falloir se montrer patient.

« Nos discussions avec les régulateurs prennent plus de temps que prévu initialement, ce qui repousse le calendrier », a déclaré Jensen Huang, le PDG de Nvidia, au Financial Times. « Il ne s’agit pas d’un retard particulier », a-t-il ajouté. « Mais nous sommes confiants dans l’accord, nous sommes confiants que les régulateurs devraient reconnaître les avantages de l’acquisition ».

L’annonce du rachat d’ARM par Nvidia a eu lieu en septembre 2020. Le groupe pensait au départ que la transaction devrait être bouclée en l’espace de 18 mois. Mais tout ne se passe comme prévu, avec des enquêtes venant des régulateurs aux États-Unis, en Chine et au Royaume-Uni.

Au Royaume-Uni, les régulateurs enquêtent pour des raisons de sécurité nationale. Les politiciens ont également décrié le rachat comme un coup porté à l’industrie technologique britannique et à sa souveraineté sur la scène mondiale. Aux États-Unis, la FTC a ouvert une enquête sur l’acquisition après que Google, Microsoft et Qualcomm se sont plaints qu’elle limiterait la concurrence. Et en Chine, le contrôle de l’industrie des puces, essentielle au niveau mondial, est considéré comme un important champ de bataille géopolitique avec les États-Unis. Les régulateurs chinois ont déjà fait échouer une tentative de l’entreprise américaine Qualcomm d’acheter le fabricant néerlandais NXP Semiconductors.