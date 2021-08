Cryptomonnaies : des hackers volent 97 millions de dollars à une plateforme japonaise

Après Poly Network, des hackers ont attaqué Liquid, une plateforme japonaise d’échanges de cryptomonnaies, et ont volé l’équivalent de 97 millions de dollars. La société déclare avoir détecté un accès non autorisé à certains des portefeuilles de cryptomonnaies.

“Nous sommes désolés d’annoncer que les portefeuilles warm de LiquidGlobal ont été compromis, nous transférons les actifs vers le portefeuille cold”, a indiqué la société sur Twitter, ajoutant que les dépôts et retraits étaient suspendus. Les portefeuilles numériques warm ou hot sont directement connectés à Internet et conçus pour permettre aux utilisateurs d’accéder plus facilement aux cryptomonnaies. Les portefeuilles cold sont hors ligne et plus difficiles d’accès par des personnes tierces (comme des hackers). Ils sont donc généralement plus sécurisés.

Liquid dit tracer le mouvement des actifs et travailler avec d’autres plateformes pour tenter de geler et récupérer les fonds. La semaine dernière, la plateforme d’échanges de cryptomonnaies Poly Network a indiqué avoir été victime d’une attaque à hauteur de 610 millions de dollars, l’un des plus importants piratages jamais subis par le secteur. Mais le hacker derrière le piratage a rendu une grande partie du butin.

Le groupe d’analyse Elliptic, spécialisé dans la technologie blockchain à la base des cryptomonnaies, a indiqué que les adresses identifiées par Liquid comme appartenant aux pirates totalisaient plus de 97 millions de dollars.