Vol record de cryptomonnaies : le hacker rend une partie du butin

Nous rapportions avant-hier que Poly Network avait connu un vol record de cryptomonnaie équivalent à 600 millions de dollars. La société avait publié des messages sur Twitter, invitant le hacker à rendre l’argent. Il se trouve qu’il l’a fait… mais pas totalement.

Tout a commencé hier avec les hackers qui ont envoyé l’équivalent de 4,77 millions de dollars en Ethereum, BinanceChain et OxPolygon, à savoir trois cryptomonnaies. Quelques heures plus tard, c’est monté à 260 millions de dollars. Ce matin, Poly Network a annoncé avoir reçu 342 millions de dollars. Le hacker va-t-il vraiment rembourser la totalité ?

The remainings are $269M on Ethereum, $84M on Polygon

$260 million (As of 11 Aug 04:18:39 PM +UTC) of assets had been returned: Ethereum: $3.3M BSC: $256M Polygon: $1M

$342 million (As of 12 Aug 08:18:29 AM +UTC) of assets had been returned:

Ethereum: $4.6M

BSC: $252M

Polygon: $85M

The remaining is $268M on Ethereum

— Poly Network (@PolyNetwork2) August 12, 2021