Des hackers réalisent un piratage record de cryptomonnaies

Poly Network annonce avoir connu un piratage record de cryptomonnaies, avec les hackers qui ont l’obtenu l’équivalent de 600 millions de dollars. Ils ont pu mettre la main sur l’Ethereum, BinanceChain et OxPolygon.

Vol record de cryptomonnaies avec Poly Network en victime

« Cher hacker (…) nous voulons entrer en communication avec vous et vous exhorter à rendre les actifs que vous avez piratés », a écrit Poly Network, une société spécialisée dans les transferts de cryptomonnaies, dans une lettre adressée aux hackers et publiée sur Twitter. « La somme d’argent que vous avez piratée est la plus grosse dans l’histoire de la finance décentralisée », continue la société. « Cet argent vient de dizaines de milliers de membres de la communauté crypto ». La lettre indique également : « Les autorités de n’importe quel pays vont considérer vos méfaits comme un crime économique majeur et vous serez poursuivis. (…) Vous devriez nous parler pour trouver une solution ».

Un autre tweet liste trois adresses d’Ethereum, BinanceChain et OxPolygon. Poly Network espère que les hackers vont envoyer dessus l’argent qu’ils ont récupéré. On imagine bien qu’ils ne vont pas le faire, mais Poly Network l’espère en tout cas.

Hope you will transfer assets to addresses below: ETH: 0x71Fb9dB587F6d47Ac8192Cd76110E05B8fd2142f BSC: 0xEEBb0c4a5017bEd8079B88F35528eF2c722b31fc Polygon: 0xA4b291Ed1220310d3120f515B5B7AccaecD66F17 pic.twitter.com/mKlBQU4a1B — Poly Network (@PolyNetwork2) August 11, 2021

Mais comment les hackers ont-ils pu agir pour réaliser ce piratage record de cryptomonnaies ? La société indique qu’ils ont exploité une faille entre les appels de contrat. Mais il n’y a pas plus d’informations.

Une pratique en hausse

Fin avril, les vols de cryptomonnaies, piratages et fraudes avaient atteint 432 millions de dollars en tout, selon CipherTrace. « Ce chiffre peut sembler petit comparé aux années passées, mais si on regarde plus en détail, on observe une tendance alarmante : les piratages dans la finance décentralisée représentent désormais plus de 60% du volume total des piratages et vols », constate le cabinet spécialisé.