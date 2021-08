Google a envisagé de racheter Epic Games, le créateur de Fortnite

Le procès entre Google et Epic Games révèle que le premier a envisagé de racheter le second. Le rachat aurait pu concerner une partie du créateur de Fortnite ou bien la totalité, comme l’indiquent des documents.

Google aurait pu acquérir Epic Games

Google « a développé une série de projets internes pour faire face à la « contagion » qu’il percevait dans les efforts déployés par Epic et d’autres pour offrir aux consommateurs et aux développeurs des alternatives compétitives, et a même envisagé d’acheter tout ou une partie d’Epic pour étouffer cette menace », selon un extrait d’un document du procès.

Epic Games a porté plainte contre Google au sujet de la commission du Play Store pour les applications Android. Google prend 30% de commission pour chaque transaction. Pour Epic Games, cette commission « n’a pas de justification » et n’est plus ni plus ni moins qu’une « taxe arbitraire ».

Tim Sweeney, le patron d’Epic Games, a commenté cette envie de rachat par Google. « Nous n’étions pas au courant à l’époque et, en raison de l’ordonnance de protection du tribunal, nous ne découvrons que maintenant que Google envisageait d’acheter Epic pour mettre fin à nos efforts de concurrencer le Google Play », a-t-il tweeté.

This was unbeknownst to us at the time, and because of the court’s protective order we’re just finding out now about Google’s consideration of buying Epic to shut down our efforts to compete with Google Play.https://t.co/HSS1edUrQm — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) August 6, 2021

Il faut dire que Google n’est pas le seul dans le viseur du créateur de Fortnite. En effet, Epic Games a également poursuivi Apple, là encore concernant le traitement des applications sur l’App Store et la commission de 15% ou 30% selon les cas. Le procès a eu lieu en mai et le verdict n’est pas encore connu. Epic souhaite que les développeurs puissent proposer leurs services de paiement (et donc contourner la commission) et que les utilisateurs puissent télécharger des applications iOS ne venant pas obligatoirement de l’App Store.