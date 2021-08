Facebook veut analyser les messages chiffrés de WhatsApp pour faire de la publicité ciblée

Facebook prépare une équipe de chercheurs en intelligence artificielle pour tenter d’analyser les messages chiffrés sur WhatsApp et ainsi faire de la publicité ciblée. Le projet consiste à analyser de telles informations, sans pour autant déchiffrer les contenus. Cela peut étonner, mais Facebook espère y arriver.

Dans une déclaration à The Information, Facebook a confirmé que son équipe de chercheur « étudie les moyens d’analyser des données chiffres sans les déchiffrer ». Ce domaine de recherche spécifique a pour nom chiffrement homomorphe, qui doit permettre aux entreprises d’accéder à des données avec malgré tout une envie de préserver le respect de la vie privée des utilisateurs. Il est certain qu’une telle présentation semble contradictoire, mais Facebook est persuadé qu’il peut nouer publicité ciblée et vie privée.

Le réseau social continue de recruter des chercheurs ayant une expérience dans les technologies liées à la protection de la vie privée, notamment le chiffrement homomorphe, le calcul sécurisé et l’anonymisation des données selon les offres d’emploi. Ces technologies visent à préserver la vie privée tout en « augmentant l’efficacité des systèmes publicitaires de Facebook, leaders sur le marché », explique la société.

Il n’y a rien de prêt pour l’instant. Facebook assure que son projet en est encore à ses débuts et qu’il est trop tôt pour l’exploiter avec les messages de WhatsApp. À voir donc ce que nous réserve l’avenir, mais cela n’est pas forcément positif pour les utilisateurs, même si Facebook martèle que le respect de la confidentialité est pris en compte.