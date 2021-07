La NASA a dressé une carte détaillée de la structure interne de Mars

Un trio d’articles a récemment été publié dans la revue Science qui détaille la structure interne de Mars sur la base des informations collectées grâce à la mission InSight.

Les chercheurs sont finalement parvenus à dresser la première carte détaillant la structure interne de la planète Mars. Pour cela, ils se sont basés sur les enregistrements rassemblés par l’atterrisseur InSight des tremblements et des ondes sismiques à travers les différentes couches de la planète.

L’épaisseur de la croûte martienne n’est pas régulier

Pour rappel, l’atterrisseur InSight est présent sur Mars depuis novembre 2018. Il y a enregistré plusieurs séismes dont la plupart eurent lieu à de faibles profondeurs. Certains ont également émané des entrailles de la planète. C’est en évaluant les changements de vitesse et de direction de ces ondes au cours de leur dispersion à travers la planète que les responsables ont pu dresser cette carte.

Ce travail est une percée majeure dans la sismologie planétaire. Les chercheurs ont effectivement mis en évidence plusieurs différences entre la structure de Mars et de la Terre. Les données ont, par exemple, révélé que la croûte martienne est plus épaisse dans les hautes terres du sud et plus mince dans les basses terres du nord, où des océans se sont formés auparavant.

La NASA pourrait récolter d’autres informations sur Mars d’ici 2022

De plus, l’épaisseur de la croûte planétaire serait compris entre 24 et 72 km. Celle-ci se diviserait également en trois couches : une couche supérieure constituée de roche volcanique émiettée pour les impacts de météorites, une couche intermédiaire de roche volcanique plus dense et une couche inférieure dont les propriétés restent pour le moment inconnues.

Les données d’InSight ont également estimé la taille du noyau martien à 3 670 km environ. Comme la Terre, Mars présenterait une prépondérance de fer et de nickel ainsi que d’autres éléments légers comme l’oxygène, le soufre et l’hydrogène. Néanmoins, aucun séisme enregistré par InSight n’aurait été assez puissant pour atteindre le véritable cœur de la planète. Les chercheurs ignorent encore si, comme la Terre, Mars propose aussi un noyau solide. Mais on pourrait bientôt l’apprendre étant donné que la mission est prolongée jusqu’en décembre 2022.