On semble bien se diriger vers le mois d’octobre pour la sortie de Windows 11 en version finale. Ce créneau a déjà été suggéré à quelques reprises et voilà maintenant qu’Intel le confirme à sa façon.

Intel a proposé une première version de l’un de ses pilotes graphiques pour Windows 11 et la documentation qui l’accompagne liste plusieurs versions des systèmes d’exploitation de Microsoft, dont une notée « Mise à jour Octobre 2021 (21H2) ». Il est bien question de Windows 11 et non Windows 10, bien que ce dernier aura aussi le droit à une mise à jour 21H2.

Microsoft a déjà dit que Windows 11 arrivera à l’automne, avec un déploiement plus important en 2022. Mais le groupe n’a pas communiqué une date plus précise, que ce soit pour l’automne ou le déploiement en 2022.

Il sera en tout cas intéressant de voir comment Microsoft va s’occuper de Windows 10, avec Windows 11 qui sera disponible en octobre. Doit-on s’attendre à moins de nouveautés avec les futures mises à jour ? Ce serait assez compréhensible, on se doute bien que la société veut tout miser sur son nouveau système d’exploitation. Mais dans le même temps, elle a annoncé que Windows 10 sera pris en charge jusqu’en 2025. Les utilisateurs auront-ils uniquement des mises à jour de sécurité pendant quatre ans ? Des clarifications sont nécessaires sur ce point.