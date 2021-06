Windows 11 : la date de sortie pour octobre se confirme

Tout porte à croire que Windows 11 sera disponible en octobre 2021 au vu des nombreux teasings faits par Microsoft. Plusieurs images du groupe suggèrent une disponibilité à cette période.

Microsoft a levé le voile sur Windows 11 la semaine dernière et comme le note aujourd’hui The Verge, plusieurs images promotionnelles font mention d’une façon ou d’une autre à octobre. Par exemple, un message sur Microsoft Teams de Stevie Bathiche (ingénieur qui travaille sur les produits Surface) à Panos Panay (responsable de Windows) indique : « excité à l’idée de monter à 11… j’ai hâte d’être en octobre ! ». Un autre élément est la date au niveau de la barre des tâches, qui affiche là encore octobre à plusieurs reprises.

Pour l’instant, Microsoft dit uniquement que Windows 11 sera disponible à la fin de l’année, sans plus de précision. Mais une sortie en octobre du nouveau système d’exploitation semble plus que probable. Qui plus est, Microsoft a déjà sorti plusieurs mises à jour « majeures » de Windows 10 en octobre les années passées.

D’autre part, Walmart, importante enseigne américaine, évoque déjà le support de Windows 11 pour certains ordinateurs portables. Il y a même le lien suivant qui est fourni : https://www.microsoft.com/windows/windows-OCT21-specifications. Celui-ci affiche pour l’instant une erreur, mais on peut voir la partie « OCT21 » qui fait allusion à octobre 2021.