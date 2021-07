Déploiement 5G juillet 2021 : Free Mobile franchit les 10 000 sites

L’Arcep publie les dernières données en date concernant le déploiement de la 5G en France. Free Mobile a passé un cap, puisque l’opérateur compte désormais plus de 10 000 sites 5G.

Free Mobile est donc toujours à la première place avec désormais 10 239 sites 5G en France, soit 665 supplémentaires depuis la fin mai. L’opérateur de Xavier Niel continue de miser énormément sur le 700 MHz. Ce choix est discutable, sachant qu’il ne permet pas d’avoir une expérience 5G optimale avec les débits importants (Orange a critiqué ce choix). C’est avec le 3 500 MHz que l’on profite réellement de la 5G et Free Mobile se veut malgré tout deuxième sur ce point avec 1 297 sites.

Bouygues Telecom est le deuxième opérateur le plus actif dans le déploiement avec 2 945 sites 5G à ce jour. Il en a ajouté 306 depuis fin mai. Lui mise beaucoup sur les 1 800 MHz et 2 100 MHz. Vient ensuite Orange et ses 1 872 sites 5G aujourd’hui, soit un gain de 219 sites depuis le dernier comptage. Pour le coup, l’opérateur historique mise beaucoup sur le 3 500 MHz. Enfin, on retrouve SFR avec ses 1 751 sites 5G en France. L’opérateur au logo rouge en a ajouté 231 en l’espace d’un mois.

Comme chaque mois, l’Arcep publie la cartographie des sites 5G ouverts commercialement par opérateur. Voici donc les nouvelles données. Sans surprise, Free Mobile est celui qui est présent dans de nombreux lieux au vu de ses choix.